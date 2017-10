Løke vs. gutta, trente med 100-kiloskarer

NTB Sport

Løke er vant til å fighte hardt. Historiene fra Løke-familien i barndomsårene er mange. Torsdag var det flere 100-kilosspillere å kjempe mot i Jotunhallen for vestfoldjenta.

Løke ble mamma for annen gang for vel tre måneder siden. Hun var tilbake på banen på trening med Storhamar på rekordtid. Nå kjemper hun for plass i VM-troppen til mesterskapet i Tyskland i desember.

Hun og Kari Brattset ser ut til å bli linjespiller-valgene til landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Jeg tror det vil hjelpe meg og være fin trening å spille med gutta på noen økter. Jeg gjorde det litt for mange år siden da jeg var ung, sa Løke til NTB for et par uker siden.

– Kroppen min har jo vært gjennom en del de siste månedene. Men det har gått fint framover på de siste øktene. Jeg satser på to økter om dagen om ikke så lenge. Det er ikke noe problem å få tid til trening.

Hun virker rimelig trygg på å finne formen til VM. Der er Norge tittelforsvarer.

Tidlig i november tas VM-troppen på 16 ut. Disse spillerne skal også gjennom en 4-nasjonersturnering på Sotra rett i forkant av verdensmesterskapet.

