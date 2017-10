Fire strake for Alex Morgan

NTB Sport

USAs menn feilet i VM-kvalifiseringen, men kvinnene fortsetter å vinne.

Julie Ertz noterte sitt fjerde mål på de fem siste kampene, mens Megan Rapinoe satte punktum på et straffespark hun skaffet selv.

Han Chae-rin scoret Sør-Koreas mål med et langskudd på stillingen 2-0 i slutten av første omgang.

Morgan scoret sitt 78. landslagsmål da hun ga USA ledelsen.

– Jeg vet ikke om jeg er bedre enn noen gang, men jeg er definitivt i form, sa Morgan.

Carli Lloyd, som var den store spilleren da USA vant VM for to år siden, gjorde comeback etter 10 uker ute med en ankelskade. Hun fikk stående applaus fra snaut 10.000 tilskuere i Superdome i New Orleans da hun ble byttet inn.

