Effektive Brighton tok skalpen til West Ham

NTB Sport

Publikum buet kraftig mot eget lag da West Ham og Brighton gikk til pause på London Stadium fredag. Selv om West Ham presset og presset gjennom store deler av den første omgangen klarte de aldri få ballen forbi Brighton-keeper Mathew Ryan.

Et svært effektivt Brighton tok derimot vare på de mulighetene de fikk, og ledet 2–0 halvveis i kampen. Glenn Murray stanget bortelaget i ledelsen etter et frispark ti minutter ut i kampen.

Ballen fikk han servert av Pascal Gross, som noterte seg for sin fjerde målgivende så langt i sesongen. I tillegg har tyskeren to mål på samvittigheten, og har fått en pangstart på tilværelsen i Premier League.

Brighton hadde i perioder mer en nok med å forsvare seg, men doblet likevel ledelsen på overtid. José Izquierdo banket inn ballen fra utsiden av sekstenmeteren, via fingertuppene til West Ham-keeper Joe Hart.

Spikeren i kista?

Etter pause kom hjemmelaget ut i rakettfart, men fortsatte å slite med å få ballen i mål. Brighton sto imot, og etter hvert så det ut som West Ham mistet troen på at de kunne klare poeng.

Alt håp ble borte da Pablo Zabaleta la Glenn Murray i bakken innenfor sekstenmeteren kvarteret før slutt. Dommer Martin Atkinson pekte på straffemerket, og Murray satte inn sitt andre for kvelden.

Kampen ebbet ut med 3-0-seier til Brighton, og buingen fra publikum var ikke noe mindre da lagene gikk av banen.

Tar ansvar

Kanskje var resultatet også spikeren i kista for West Ham-manager Slaven Bilic. Tapet var det femte på ni kamper for Bilic, noe som ikke er en god søknad for å beholde West Ham-styrets tillit.

– Det er vanskelig for meg å si noe fornuftig nå. Men jeg tar fullt ansvar, jeg gjemmer meg ikke bort. Det er ingen god situasjon å være i og styret må gjøre det de føler de må gjøre. Det er deres avgjørelse, sa Bilic i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Manageren var enig med de fleste om at West Ham hadde gjort en svak prestasjon.

– Mellom de to første målene dominerte vi kampen, men Brighton forsvarte seg veldig godt, sa Bilic.

Tiendeplass

Med tre nye poeng har Brighton nå elleve poeng og ligger på tiendeplass, mens West Ham ligger fem plasser bak med åtte poeng. De to har en kamp mer spilt en de øvrige lagene på tabellen ettersom de åpnet den niende runden i Premier League på London Stadium fredag.

Neste runde tar Brighton imot Southampton, mens West Ham spiller derby borte mot Crystal Palace.

(©NTB)