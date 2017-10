Delavtale på plass, Danmark spiller tirsdag

NTB Sport

Avtalen kom på plass samme dag laget skulle møtt Sverige i storkamp i kvalifiseringen, men kampen i Göteborg ble avlyst fordi partene i den danske arbeidskonflikten ikke ble enige i tide.

De uttatte danske spillerne boikottet de oppsatte treningene fra mandag til torsdag, men møter til samling fredag.

– Det er viktig at vi har fått på plass en delavtale som gjør det mulig å spille VM-kvalifiseringskampene og som samtidig betyr at begge parter har tatt ansvar for å forhandle videre og få til en kollektivavtale så snart som mulig, sier stjernen Pernille Harder i en pressemelding.

De videre forhandlingene vil foregå med det europeiske fotballforbundet UEFA og den internasjonale spillerforeningen FIFPro som meglere.

Konflikt

Danmark tok et sensasjonelt EM-sølv i sommer, og spillerne ble helter i hjemlandet, men siden skar det seg helt i forhandlinger om en ny landslagsavtale.

Et krav om at DBU må påta seg arbeidsgiveransvar for spillerne under samlinger viste seg å bli et uoverkommelig hinder, og spillerne boikottet treninger under samlingene både i september og oktober.

I september måtte det utsolgte revansjoppgjøret for EM-finalen mot Nederland avlyses, men en midlertidig avtale gjorde at spillerne stilte opp i bortekampen mot Ungarn i VM-kvalifiseringen og vant den 6-1.

VM-trøbbel

Denne uken blusset konflikten opp igjen, med det resultat at Danmark meldte forfall til storkampen mot Sverige, noe som ventelig medfører 0-3-tap og kjempetrøbbel i VM-kvalifiseringen. Det kan også vente ytterligere straff, og kanskje kastes danskene ut av kvalifiseringen.

Partene ser ut til å ha innsett alvoret og hindret fredag iallfall et dansk forfall også til kampen mot Kroatia i Zapresic.

Avtalen som er inngått er igjen bare midlertidig, men i jakten på en permanent avtale kobles FIFPro og UEFA inn som meglere i håp om at det skal gjøre utslaget.

