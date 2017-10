Brækhus tok grep for smertefri innveiing

NTB Sport

Den norske boksedronningen veide inn til 65,8 kilo og var med det komfortabelt innenfor grensen for weltervekt på 66,7 kilo.

Hele Norges boksedronning hadde problemer med å komme seg innenfor grensen da hun møtte Klara Svensson tidligere i år og måtte da kaste klærne og veie inn på bakrommet for å komme innenfor de nødvendige grammene.

Da hun møtte Erica Farias i Bergen i juni uttalte hun til NTB at innveiingstrøbbelet satt litt i til tross for at hun også da hadde god kontroll på vekten.

Tok grep

Før lørdagens kamp mot Mikaela Laurén, som veide inn til 66,1 kilo, i Oslofjord Convention tok hun ytterligere grep før innveiing.

– Vi har vært beinharde på dietten den siste tiden og det har resultert i at jeg ikke har måttet sitte i badstue. Jeg har vært sulten et par dager nå, men jeg kjenner også at dette gjør meg veldig godt og at jeg har fått masse overskudd og energi, forteller hun til NTB etter innveiingen i Melsomvik.

36-åringen er ventet å ha få problemer med å forsvare beltene sine mot svenske Laurén. De to går i ringen rundt kl. 23.00 lørdag.

Før innveiingen startet mottok Brækhus en ring fra Det internasjonale bokseforbund som et symbol på at hun har forsvart VM-beltene tre ganger. Natt til søndag har hun etter alle solemerker forsvart dem nok en gang.

Amputert stevne

Lørdagens stevne har blitt kraftig amputert ettersom både Ali Srour, Hadi Srour og Kent Erik Bådstad ikke skal bokse. Alle deres motstandere måtte trekke seg av ulike årsaker.

Islandske Valgerdur Gudsteinsdottir åpner lørdagens stevne. Gudsteinsdottir, som veide inn til 59 kilo, møter tsjekkiske Dominika Novotnikova som veide inn 58,4 kilo.

Deretter går Joanna Ekedahl, Brækhus' sparringspartner i ringen. Svensken som veide inn til 69 kilo, møter skotske Hannah Rankin (69,3 kilo).

Stevnet fortsetter med Anders Eggan som fikk motstander i 12. time. Nordmannen, som veide inn til 73,4 kilo, møter britiske Lewis Van Poetsch.

Tungvekteren Simen Nysæter (97,5 kilo) avslutter forkampene før hovedkampen når han møter tyske Sinan Baran (105,4 kilo).

