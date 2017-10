Brækhus hentet inn Hamlet Nielsen for å unngå nytt Laurén-stunt

NTB Sport

Brækhus svenske motstander uttalte til VG like før innveiingen at hun ikke utelukket et nytt stunt etter at hun valgte å gi 36-åringen et kyss på munnen under mandagens «staredown» i forbindelse med den siste pressekonferansen før kampen.

Da de gjorde seg klar til samme seanse etter innveiing fredag, hentet Brækhus fram en klut som hun holdt foran munnen.

I tillegg var en ekstra mann på plass i teamet til Brækhus. Marthin Hamlet Nielsen, tidligere bronsemedaljør i EM i bryting, sto nærmest «The First Lady» da hun og Laurén gjorde seg klare til å stå ansikt til ansikt.

Etter innveiingen spøkte Brækhus med at 25-åringen, som nå konkurrerer i MMA, kun hadde én jobb fredag.

– Vi var forberedt på et nytt stunt, så de her fikk beskjed om å legge henne rett i bakken om hun prøvde seg på noe. Jeg tror hun skjønte tegningen, sier Brækhus lattermildt til NTB og fortsetter.

– Det er jo derfor vi har med oss bryteren. Marthin er her for å legge Laurén i bakken.

Noe nytt Laurén-stunt ble det ikke fredag og nå må svensken vise at hun er like tøff i ringen som hun er verbalt når de to møtes i Oslofjord Convention Center rundt klokken 23 lørdag kveld.

(©NTB)