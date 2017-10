Olic tilbake for Kroatia

NTB Sport

– Det er en ære å være del av Kroatias landslag igjen, denne gang i en annerledes rolle, sier Olic til forbundets nettsted.

– Jeg mener at jeg kan bidra til å nå målet vårt, som er å kvalifisere oss til VM i Russland.

Kroatia møter Hellas i toeromspill i november.

38-årige Olic avsluttet sin aktive karriere tidligere i år. Han spilte for klubber som Hamburg, Bayern München og Wolfsburg. Siste stoppested var 1860 München. For Kroatia spilte han 104 landskamper og deltok i fem sluttspill (tre VM, to EM).

Dalic etterfulgte Ante Cacic, som fikk sparken før siste VM-kvalifiseringskamp mot Ukraina. Kroatia vant den og kvalifiserte seg dermed til toeromspill.

