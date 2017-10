OL-håp erter broren: – Her rekker man ikke å ta en kaffe

NTB Sport

– Det er sinnssykt fett. Det er kjempekult at noen kjemper for at vi får big air i kollen. Det blir en stor folkefest. Jeg har sett hvordan langrenn og skiskyting foregår der oppe. Dette kan bli et lite stort show, kanskje større. Det blir kult med en skikkelig vinterfestival, sier OL-håpet Tiril Sjåstad Christiansen.

I 2019 flytter også friski inn i nasjonalanlegget, trolig samme helg som det avvikles verdenscup i skiskyting – for når kombinert og hopp er på besøk, er hoppbakken naturligvis opptatt.

Christiansens bror, Vetle, er kjent for de fleste fra skiskyting. Tiril klarer ikke å unngå å sende et lite stikk til storebroren.

– Vi er mye mer ekstreme. Jeg har jo en bror som driver med skiskyting, så jeg skal passe meg litt for hva jeg sier, ellers får jeg vel høre det når han kommer hjem …

– Jeg synes skiskyting er ekstremt spennende. Jeg digger det, for all del, men jeg mener at vi driver med noe hakket mer ekstremt og spennende å se på. Det skjer noe hele tiden, mens i skiskyttersporet skjer det bare på standplass. Ute i sporet er det mer "ah, nå er det et par kilometer, nå rekker jeg å ta en kaffe imens, eller gå ut og gjøre noe". Det rekker man ikke her, humrer friskieren.

Oversette uttrykk?

Friski er allerede på OL-programmet, men det har tatt tid å bli en del av skifamiliens premiumhelger i Holmenkollen.

– Vi er en ungdommelig sport med spenningsmomenter hele tiden, som vi håper å få den litt eldre garde til å forstå seg litt mer på. Jeg tror det er viktig at det norske folk blir bedre kjent med utøverne under skibrillene og klærne. Jeg håper de forstår litt mer av sporten, men det er ikke så lett, medgir friskieren fra Geilo.

– Det er ikke så lett. Folk synes det er dritkult det vi driver med, men de forstår jo ikke bæret av poenggivningen. De forstår ikke reglene med grabs, stil, utførelse eller om hånden er nede i bakken, fortsetter 22-åringen.

– Hva med å oversette en del av uttrykkene til norsk?

– Kanskje, men det er lett å oversette ordene her. Hvordan skal du oversette alle "grabsene" våre. Det blir et generasjonsskifte. Jeg ser på besteforeldrene mine. De synes det er kult, sinnssykt og ekstremt, men mer forstår de ikke. Det vil ta tid, sier OL-håpet.

Henger med fansen

Lagkameratene gleder seg stort til å bli en del av Kollen-familien.

– Det er kjempestort for oss å bli vist samtidig med de andre. Jeg tror det kan bli en enda større folkefest. Det er ofte enda bedre stemning på våre arrangement, for i langrenn og skiskyting er du ikke ferdig før du er i mål, men hos oss må man følge med under hele konkurransen, sier Johanne Killi.

Dombås-jenta får støtte fra supertalentet Birk Ruud (17).

– Dette kan hjelpe sporten vår. Vi kan by på mye mer show. Det blir spektakulært, kult og noe helt nytt å se på. Vi kan også henge med folk etter konkurransene på en helt annen måte. Vi har mer å by på, sier han.

X Games-vinner Øystein Bråten minner om folkefesten på Tøyen nede i bunnen av hovedstaden.

– Jeg har ikke kjørt foran så mye folk før. Skjer det igjen, oppe i Kollen, blir det kjempekult. Det blir store hopp og mye spenning, sier Torpo-gutten.

