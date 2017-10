Laurén før Brækhus-duell: – Mange av mine beste boksegener kommer fra min norske bestemor

NTB Sport

Når Brækhus lørdag setter VM-titlene på spill, er det faktisk en svensk-norsk motstander som venter i Stokke.

– Min mormor, Marie, kommer fra Bergen, og jeg har veldig mange slektninger fra Os, på Haugalandet og i Drammen. Min tremenning er Kjersti Tysse, som har tatt sølv i OL, stråler Laurén før hun for andre gang går i ringen mot Brækhus.

Da de møttes i 2010, vant Brækhus på knockout i sjuende runde.

– Og min mors mann er helnorsk. Jeg har mange norske aner. Jeg er absolutt stolt over mine norske slektninger. Jeg elsker å være norsk, sier den svenske bokseren.

Ut på tur – aldri sur

41-åringen kommer for å få revansj for nederlaget for sju år siden.

– Man blir så glad av nordmenn, ut på tur – aldri sur. Dere har et så positivt språk. Dere høres alltid så glade ut, sier Laurén.

Hun hyller sin høyt elskede bestemor.

– Hun er helnorsk og en stor inspirasjon. Hun har så utrolig positiv energi og er alltid glad. Hun løper rundt og er med på alt mulig. Jeg skulle ønske at hun hadde begynt med boksing som ung, for jeg er sikker på at hun ville blitt verdensmester, sier den kampklare svensken.

– Mange av mine beste boksegener kommer fra min norske bestemor, forteller Sauerland-bokseren som står med 29 seirer og fire tap som proff.

Elsker fjordene

Brækhus har aldri gått på et nederlag.

– Det vil bety alt. Jeg vil skrive boksehistorie. Det vil være det største øyeblikket i min idrettskarriere, og jeg har holdt på siden jeg som seksåring begynte med svømming. Det vil være et av de største svenske idrettsøyeblikkene i historien. Jeg har alt å vinne, sier Laurén.

Flere av hennes norsk slektninger er på plass i Stokke lørdag. Det betyr at flere nordmenn i salen faktisk heier på den svenske utfordreren i kampen mot den norske "førstedamen".

– Norge er så utrolig vakkert. Det er verdens vakreste land, alle fjordene og alt, sier Laurén før hun håper å gjøre Brækhus både gul og blå.

(©NTB)