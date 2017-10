Kongsvinger henter fysisk trener fra Italia

NTB Sport

– I forbindelse med vår tur til Italia sammen med Mapei i vår kom vi i kontakt med sjefen for Mapei-laboratoriet, mannen som styrer det fysiske treningsopplegget til Serie A-klubbene Sassuolo og Juventus. Jeg forespurte ham om han kjente noen med kompetanse på fysisk trening, som kunne tenke seg å flytte til Norge. Navnet han kom opp med var Lidio Melis, sier Kongsvingers daglig leder, Espen Nystuen, til Glåmdalen.

På Gjemselund skal Melis erstatte Lars Strømberg.

– Han vil bli ansvarlig for hele klubben, også utviklingsavdelingen. Så vil han også være ansvarlig for ernæring.

Språket ser ut til å bli en utfordring i starten. Enn så lenge bruker Melis kona som tolk.

– Jeg var ikke i tvil om at jeg ville skrive under en kontrakt. Denne klubben har et stort prosjekt, og det er jeg glad for å være en del av. Denne klubben trenger meg, og jeg kommer til å få mye ansvar, men jeg vil gjøre mitt beste. Jeg har brei erfaring, og dette vil jeg overføre til norsk fotball, sier Melis som samtidig lover å bedre språkforståelsen.

