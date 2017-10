IOC avgjør Sotsji-dopingsaker før desember

NTB Sport

Det skriver utvalgets leder Denis Oswald i et brev til lederen av utøverkommisjonen. Han sier at man prioriterer sakene til utøvere som er aktuelle for deltakelse i Pyeongchang-OL.

Blant disse er seks langrennsløpere som er midlertidig suspendert inntil 31. oktober.

Samtidig gjør Oswald det klart at utvalget vil treffe en avgjørelse om hva som skal skje med utøvernes resultater i Sotsji-lekene, men ikke beslutte om de kan få være med i Pyeongchang. Alle beviser i sakene vil bli oversendt de respektive særforbund for avgjørelse.

Vanskelig

Oswalds utvalg vurderer 28 mulige brudd på antidopingreglementet under Sotsji-OL med bakgrunn i opplysninger i McLaren-rapporten om doping i russisk idrett.

Utvalget ser på anklager om at russerne byttet ut avgitte dopingprøver med «rene» prøver for å unngå at dopede utøvere skulle avsløres. Han sa at det har vært en tidkrevende prosess å verifisere om prøveglassene har vært åpnet.

– Det har ikke vært lett å etablere en metodikk på et område hvor det ikke finnes etablerte protokoller. Vi må få til en vitenskapelig analyse av hver enkelt prøve som står seg mot juridiske innvendinger, skrev han.

Dårlig tid

IOC har også en arbeidsgruppe som ser på hele den russiske dopingskandalen, og dens anbefalinger kan få betydning for hvorvidt Russland skal få delta i det hele tatt i vinterlekene i Sør-Korea.

IOC-president Thomas Bach har i et skriv til idrettsledere i ulike land sagt at Schmid-kommisjonen er i gang med sin evaluering, men ikke antydet når den vil være avsluttet.

– Jeg håper at IOC-styret kan ta en avgjørelse innen årsskiftet, for ingen av oss ønsker at dette spørsmålet skal overskygge OL, la han til.

Mange har tatt til orde for å utestenge Russland fra Pyeongchang-OL slik landet ble nektet deltakelse i sommerlekene i Rio de Janeiro.

(©NTB)