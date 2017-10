Hayward til Celtics-fansen: – Dette går bra

NTB Sport

– Det kommer til å gå bra med meg, men det gjør vondt at jeg ikke kan være der i åpningskampen. Mitt høyeste ønske ville være å gå på banen med lagkameratene mine, men jeg må støtte dere herfra og ønsker dere lykke til, sa han fra sykesengen.

Mens Celtics spilte hjemmekampen, lå Hayward på operasjonsbordet der legene jobbet for å reparere et brukket og feilstilt leggbein og de tilhørende båndskadene.

Viktig brikke

Hayward ble i sommer hentet fra Utah Jazz og signerte en fireårskontrakt som gir ham 128 millioner dollar (en drøy milliard kroner). Han var en viktig brikke i puslespillet som skulle gjøre Celtics til tittelkandidat.

Det var spilt fem minutter av sesongåpningen da han landet forkjært og leggbeinet brakk. Spillere fra begge lag snudde seg vekk da han lå på parketten med beinet i en unaturlig vinkel.

Trener Brad Stevens, som besøkte Hayward på sykehuset før operasjonen, sier at han ikke har orket å se videobildene.

Langt nede

– Han er ganske langt nede. Selvsagt er det fysisk smerte, men jeg føler at den følelsesmessige smerten er like sterk. Han hadde jobbet veldig hardt for å få en god start i Boston, sa han.

Medisinske eksperter tror at Hayward vil bli helt bra igjen slik at han kan fortsette karrieren, men at det ikke blir denne sesongen.

Uten Hayward har Celtics tapt sine to første kamper. Onsdag ble det 100-108 mot Milwaukee Bucks. Greske Giannis Antetokounmpo var kampens store spiller med 37 poeng og 13 returer.

(©NTB)