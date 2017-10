Hardhausen Bjørn (66): Fra blodpropp til V75-favoritt

NTB Sport

– Legene sa at når jeg først fikk blodpropp i hodet, så var bakhodet stedet hvor den gjør minst skade. Alt har gått bra, så det var kanskje ingenting der oppe, sier en leende Bjørn Garberg til Equus.

Travtreneren på 66 år har vært ute en vinterdag før. I desember i fjor ble han hjerteoperert og var borte fra løpsbanen lenge.

Comebacket kunne ikke gått bedre. Sammen med Creek’s Survivor ble det finaleseier på Bjerke og 100.000 kroner innkjørt. Totalt har den trønderske trenerkjempen kjørt inn over 60 millioner til sine hesteeiere.

– Jeg hadde tette årer, og hjerteoperasjonen var planlagt. Det var ikke blodproppen. Jeg skulle skifte til kuskedrakten før løpene på Leangen 7. oktober, men ble svimmel og måtte sette meg ned, erindrer Bjørn.

Kjører 600 kilometer

I stedet for å kjøre bak startvognen i første løp ble det ambulansetransport i blålys til St. Olavs hospital. Blodpropp i bakhodet ble konstatert, og det var først forrige torsdag at han fikk forlate sykehuset.

– De tok en masse prøver, men alt har gått bra. Jeg føler meg frisk og klar for ny innsats, sier travkusken som ikke akkurat gjør comeback på hjemmebane. Stedet er Bergen Travpark og målet er å vinne V75, Nils A. Skjolds Minneløp og 70.000 kroner. 600 kilometer og ti timer i bil skremmer tydeligvis ikke.

Europas beste

– Det er som rekreasjon å regne siden jeg skal sitte på. Dessuten er det lenge siden vi plukket ut dette løpet som jeg gjerne vil vinne, sier mannen med hele 1951 seire på samvittigheten og som i 1993 kjørte Europas beste 3-åring, norske Tamin Sandy, som vant 21 løp det året og tjente over tre millioner.

Kaldblodet Rofstad Odin har bare tjent 135 000 kroner, men seiershåpet er sterkt. Og Garberg kjørte et prøveløp på Leangen tirsdag for å se at alt fungerte som det skulle – for kusken.

– Hesten er klar, og det samme er kusken. Vi går for seier, sier 66-åringen og fortsetter jakten mot magiske 2000 seirer. Det har kun 27 kusker klart før ham.

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;} span.EpostStil17 {mso-style-type:personal; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;} span.EpostStil18 {mso-style-type:personal; font-family:"Calibri",sans-serif; color:#1F497D;} span.EpostStil19 {mso-style-type:personal; font-family:"Arial",sans-serif; color:navy;} span.EpostStil20 {mso-style-type:personal-reply; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;} span.msoIns {mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; color:teal;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

(©NTB)