OL-håp: – Man blir litt redd. Det er mange folk i verden som kan finne på mye skummelt

– Jeg lar meg ikke skremme, sier Tiril Sjåstad Christiansen.

OL-håpet fra Geilo sikter mot gull i Pyeongchang.

– Det kan plutselig være terror i Norge. Ting kan skje overalt. Jeg tror ikke vi skal la oss skremme for mye, påpeker 22-åringen.

– Jeg velger egentlig ikke å la meg stresse av situasjonen. Det er utenfor hva jeg kan gjøre noe med, sier den skadeforfulgte friskiutøveren.

Fryktet "svarte enker"

Lagvenninnen Johanne Killi innrømmer at den spente situasjonen mellom OL-vert Sør-Korea og nabolandet Nord-Korea er noe utøverne tenker på, selv om de forsøker å tenke på det sportslige foran vinterlekene i februar.

– Man blir litt redd. Det er mange folk i verden som kan finne på noe skummelt. Det er mye som skjer i dag, men man må prøve å tenke på hva man kan gjøre noe med selv og glemme det som faktisk kan oppstå, sier Killi til NTB.

– Jeg tenker litt på det, men har ikke satt meg veldig inn i det. Får vi klar beskjed fra arrangøren om at det er trygt å reise, ser jeg ingen grunn til å holde seg hjemme. Det ligger i bakhodet, men det var også mye om dette foran Sotsji-OL, men det gikk knirkefritt, fortsetter X Games-vinneren fra Dombås.

Foran OL i Sotsji for knappe fire år siden fryktet man at såkalte "svarte enker" skulle sprenge seg selv i luften.

– For å være ærlig, er jeg ikke så bekymret. Jeg tror de rundt og ikke minst mediene tenker mer på dette enn vi aktive gjør. Det var den samme runden i Sotsji og usikkerheten der med frykten for damer som skulle sprenge seg selv i lluften. Tanken slår deg jo, men det er ikke noe vi går og bekymrer oss for i hverdagen, sier Christiansen.

Kvier seg ikke

Dobbelt X Games-vinner Øystein Bråten sier han ikke kvier seg for å dra til Pyeongchang.

– Jeg tenker ikke slik. Jeg gruer meg ikke til å reise, jeg bare håper jeg får lov til å kjøre i OL. Jeg skal gjøre alt for å komme meg dit, sier Torpo-utøveren.

– Jeg har ikke satt meg så mye inn i dette, men tror det kommer til å gå veldig fint. Det gikk bra i Sotsji, selv om det var mye prat i forkant. Det er naturlig at det blir fokus på det, men vi merket ingenting der. Jeg satser på at det går fint. Jeg går ikke rundt og frykter at noe skal skje i Pyeongchang, men jeg leser heller ikke alt som står, sier Bråten.

17-åringen Birk Ruud seiler opp som en mulig norsk outsider i gulljakten.

– Jeg tror det blir OL, og jeg tror det blir et feilfritt og bra arrangement. Det var også snakk om dette før Sotsji. Jeg tror det går helt fint. Du kan ha dette i bakhodet, men det er ikke noe jeg går rundt og tenker på daglig, sier friskiutøveren fra Bærums skiklub.

