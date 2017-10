NFL og spillerne i "produktivt" møte

NTB Sport

– Ledere og eiere i NFL gikk sammen med ledere i spillerforeningen (NFLPA) og ledende spillere i diskusjon om planer for å bruke vår plattform til å fremme likestilling og skape positive endringer, heter det i en felles uttalelse etter møtet.

– Vi er enige om at dette er utfordringer vi har felles og ønsker å fortsette dette arbeidet sammen.

Spørsmålet om spillerprotester under nasjonalsangen, som har splittet ligaen og hele det amerikanske folk, ble derimot ikke løst.

– Alle i NFL-samfunnet har stor respekt for vårt land og vårt flagg, nasjonalsangen og militæret, er alt erklæringen sier om spørsmålet.

Reaksjon på Trump-utspill

Quarterbacken Colin Kaepernick startet protestene i fjor, da han avslo å stå under nasjonalsangen i protest mot politivold og rasediskriminering.

Protestene hadde avtatt kraftig og var nesten i ferd med å forsvinne da president Donald Trump i forrige måned æreskjelte spillere som kneler under nasjonalsangen og sa at de burde få sparken.

Det førte til rasende reaksjoner fra spillerne, og de neste ukene knelte flere hundre spillere i protest mot angrepet på ytringsfriheten.

Trump har opprettholdt sin kritikk og sa så sent som mandag at NFL bør suspendere spillere som kneler.

Ba ikke spillerne om å stå

Dagens NFL-regler sier at spillere "bør" stå under nasjonalsangen, men påbyr det ikke. NFL-sjef Roger Goodell sa etter møtet med spillerforeningen at ligaen ikke hadde vært ute etter en avtale som innebærer at alle spillerne skal stå.

– Vi ba ikke om det. Vi brukte dagen til å snakke om sakene spillerne har prøvd å skape oppmerksomhet om, sa han.

(©NTB)