NFL: Elliott kampklar etter rettsavgjørelse

Ligaen har ilagt Elliott seks kampers utelukkelse for flere tilfeller av vold mot sin daværende kjæreste. Dommen ble ilagt 11. august etter en 13 måneder lang gransking av omstendighetene rundt voldsbeskyldningene.

Elliott ble verken pågrepet av politiet eller siktet, og han har gått rettens vei for å få utelukkelsen kjent ugyldig.

Løperbacken har spilt fem kamper mens saken har vært under behandling. Forrige uke besluttet en annen rettsinstans at straffen kunne iverksettelse, men tirsdagens avgjørelse gjør at iverksettelsen utsettes ytterligere.

Dommeren beordret en ny høring innen 30. oktober. Elliott kan spille mot San Francisco i helgen.

Elliott støttes av spillerforeningen i sin kamp mot utelukkelsen. 22-åringen var fjerdevalg i NFL-draften i 2016 og løp i sin første sesong flere yards med ballen enn noen annen spiller i ligaen.

