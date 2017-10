Mourinho tilbake der det hele startet

NTB Sport

Manchester United-manager José Mourinho var 37 år da han overtok roret i Benfica. Det hadde han i bare ni kamper før han forlot klubben.

Mourinho har hatt suksess i de fleste av sine klubber etter det, men har ikke for vane å bli veldig lenge. Tirsdag måtte han svare på spørsmål om sin framtid i United. Britiske medier har den siste tiden spekulert dels i at han skal forlenge kontrakten, dels i at han kan forsvinne til Paris Saint-Germain.

– Dere engelske journalister har alle svarene. En dag skriver dere at jeg skal signere en femårskontrakt til en milliard pund i året, neste dag skriver dere at jeg er på vei til PSG. Sannheten er at det ikke skjer noe som helst. Jeg har allerede en kontrakt, og det er det, sa han.

– Det eneste jeg har gjort klart er at jeg ikke kommer til å avslutte min karriere i Manchester United.

Lindelöf fikk 48 kamper for Benfica før United i sommer la 31 millioner pund, tilsvarende 330 millioner kroner, på bordet for svenskens tjenester. Beløpet kan øke med ytterligere 100 millioner med diverse bonuser, ifølge den svenske avisen Aftonbladet.

Onsdag er de begge tilbake når Manchester United besøker Lisboa for å ta et langt sted mot utslagsrundene i mesterligaen.

United startet årets mesterliga med 3-0 seier mot Basel, og fulgte opp med 4-1-seier over CSKA Moskva. Dermed har Mourinhos menn fått full pott på to kamper, mens onsdagens motstander fortsatt jakter sine første mesterligapoeng.

Resultater lyver

Benfica åpnet med 1-2 mot det russiske laget, mens det ble hele 0-5-tap mot Basel sist runde.

– Jeg har vist mine spillere at i mine øyne er Benfica et mye bedre lag enn både CSKA og Basel. De vet at resultater ikke alltid indikerer et lags styrke, sier Mourinho.

Med borteseier er engelskmennene et langt steg nærmere utslagsrundene i mesterligaen.

I den andre kampen i gruppa kjemper CSKA Moskva og Basel om hvem som skal sitte i førersetet i kampen om videre avansement. Den russiske keeperen Igor Akinfejev har ikke holdt nullen i en mesterligakamp siden 2006, det vil si hele 45 kamper.

