Mesterliga-gåten Hazard

Mens Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar alle skapt seg navn i mesterligaen, forblir Chelseas Eden Hazard en av turneringens største gåter. Belgierens kvaliteter er udiskutable, og han var på listen over kandidater til Gullballen (Ballon d'Or) etter å ha spilt en sentral rolle da Chelsea vant Premier League forrige sesong.

Han har vunnet ligaen, ligacupen og Europaligaen med Chelsea, men suksess i mesterligaen har uteblitt. Mot Roma har han en ny mulighet til å vise hva han er god for.

– Turneringen tar deg til ett nytt nivå og jeg tror han har muligheten til å vise at han er en toppspiller. Jeg tror det er riktig øyeblikk å gjøre det på, sier Chelsea-manager Conte.

Men til tross for at Hazard har herjet med forsvarerne i den engelske ligaen har slitt i Europas gjeveste turnering. Etter mesterligadebuten med Lille i 2011 har man bare glimtvis sett hva Hazard er god for i turneringen.

Full pott

Hazard signerte for Chelsea kun uker etter at London-laget vant mesterligaen i 2012. Sesongen etter røk Chelsea ut av mesterligaen allerede i gruppespillet, og Hazard scoret ikke et eneste mål.

Mål ble det derimot mot Schalke i 2013, og Hazard var sentral da Chelsea nådde semifinalen samme år. I 2015 og 2016 ble det stopp mot Paris Saint-Germain, og heller ikke da markerte Hazard seg nevneverdig. I fjor var ikke Chelsea med i turneringen.

I årets mesterliga har engelskmennene full pott på to kamper. En forventet seier (6-0) mot Qarabag ble fulgt opp med en kruttsterk borteseier mot Atlético Madrid (1-0).

Toner ned forventningene

Så langt denne sesongen har ikke Hazard vært i stand til å gjenfinne den solide formen fra forrige sesong. Belgieren ble i sommer operert etter en ankelskade, og har bare startet fire kamper for Chelsea så langt denne sesongen.

Fortsatt har han til gode å score, og han så langt unna toppformen da Chelsea tapte mot Crystal Palace i helgen. Selv prøver Hazard å tone ned forventningene.

– Jeg har gått glipp av tre måneder med fotball og det er ikke enkelt å komme tilbake etter en sånn skade. Jeg kommer til å spille noen dårlige kamper, sier 26-åringen.

Begge lag må riste av seg tap fra helgen. Chelsea tapte overraskende 1-2 mot Crystal Palace, mens Roma tapte 0-1 mot Serie A-leder Napoli.

Roma åpnet mesterligaen med 0-0 hjemme mot Atlético Madrid, mens det ble 2-1-seier mot Qarabag sist runde.

