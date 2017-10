Hertha-spillere tilbakeviser "knelekritikk"

NTB Sport

Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred var blant de 11 spillerne som knelte slik spillere i NFL og andre nordamerikanske lagidretter har gjort i protest mot diskriminering og politivold.

På sosiale medier og i aviskommentarer ble Hertha-spillernes kneling av mange kritisert og avfeid som et "PR-stunt".

– Folk som sier det vet ikke hva de snakker om. Slike uttalelser preller av på oss. Vi vet hvorfor vi gjorde det, sier Valentino Lazaro.

Spillerne forklarte i en uttalelse hvorfor de valgte å slutte seg til NFL-spillernes form for protest.

– Vi ønsker å stå for verdier som toleranse, ansvar, mot, solidaritet, likestilling og respekt. Vi er for mangfold og mot vold. Derfor slutter vi oss til de amerikanske idrettsfolkenes protest og tar opp kampen mot diskriminering, står det blant annet.

– For et Berlin som også i framtiden er åpen for hele verden!

Den ivorianske spissen Salomon Kalou er klar i sitt oppgjør med kritikerne.

– For meg er rasisme som terrorisme. Enten er man mot det, eller så er man for det, sier han og retter pekefingeren mot dem som kritiserer knelingen.

– Om dere ikke gjør noe selv, så ikke kritiser dem som faktisk prøver å utrette noe.

