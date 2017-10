Eurosport inngikk OL-avtale med Snapchat

NTB Sport

Samarbeidet vil sørge for at Snapchat-brukere over hele Europa får OL-innhold gjennom ulike former for profesjonelt utformet innhold på Snapchats Discover-plattform.

– For oss er det viktig å nå ut til nye og yngre målgrupper, ikke minst i forbindelse med OL. Avtalen med Snapchat, som er den aller første for rent sportsinnhold i Norge, gir oss svært spennende muligheter, sier Tine Austvoll Jensen, sjef for Discovery Networks i Norge, i en pressemelding.

– For brukerne betyr dette at de får bli med bak kulissene på en rekke spennende olympiske grener, samt at de vil motta relevant innhold fra idrettsutøvere og andre digitale bidragsytere.

Det vil skilles mellom "Our Stories", som er tilpasset innhold blant annet bestående av snaps sendt inn av Snapchat-brukere, og "Publisher Stories", som er magasininnhold skreddersydd av Eurosport for OL.

– Vi er veldig begeistret over denne avtalen. Den gjør at vi kan bringe spenningen og lidenskapen fra OL direkte til Snapchats dynamiske og engasjerte, unge publikum, slik at Discovery kan levere på sitt løfte om å bringe lekene til flere mennesker i Europa, og på tvers av flere skjermer, enn noen gang før, sier Michael Lang i Discovery.

(©NTB)