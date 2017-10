Dodgers mot finale, Cubs på kanten av stupet

NTB Sport

Dodgers var grunnseriens beste lag med 104 seirer og har fortsatt dominansen i sluttspillet. Arizona Diamondbacks ble slått i tre strake kamper i kvartfinalen, og nå leder Dodgers 3-0 i best av sju kamper i semifinalen.

Med fire "matchballer" er det vanskelig å se for seg at Dodgers skal feile i jakten på sin første World Series-billett siden 1988.

Cubs tok for tredje kamp på rad en tidlig ledelse da Kyle Schwarber noterte en homerun i 1. omgang, men så stengte kaster Yu Darvish døra, og Dodgers-spillerne scoret de nødvendige poengene. Kampen var snudd allerede i 3. omgang.

– Yu Darvish var hovedpersonen i dag. Han dominerte, sa Dodgers-manager Dave Roberts.

I den andre semifinalen vant New York Yankees 6-4 over Houston Astros og utlignet til 2-2. Som i kvartfinalen tapte Yankees de to første kampene på bortebane, men har slått knallhardt tilbake.

Natt til torsdag norsk tid er det nye kamper i Chicago og New York. Da kan Dodgers løse finalebillett, mens den andre finalisten uansett ikke blir klar før i Houston til helgen.

