Danmarks trenerhelt: – De ofrer kvinnelandslaget

– Dette viser at kvinnelandslaget ikke er viktig for noen av partene. Både fotballforbundet (DBU) og Spillerforeningen er villig til å ofre landslaget, sier han til Jyllands-Posten.

Nielsen takket for seg som landslagssjef etter EM og har måttet se mye av det han bygget opp rives ned gjennom en bitter konflikt om ny landslagsavtale. I verste fall kan Danmark etter avlysningen av kampen mot Sverige bli utestengt fra kvalifiseringen og dermed miste både VM og OL.

– Problemet er at spillerne ikke har vært klar over at dette kunne skje, at landslaget i praksis blir nedlagt i flere år, sier han.

Nielsen mener at partenes steile holdning viser at de ikke synes det er så viktig å ha et kvinnelandslag.

– Det er en katastrofe at de ikke kunne bli enige. Vi hadde bygget opp noe som skulle brukes for å nå planen om å komme til OL. Nå gjør man det umulig, sier han.

– Det mest naturlige utfallet er at Danmark blir utestengt fra VM-kvalifiseringen, og da ryker OL også.

I hans øyne var jubelsommeren i Nederland bare første steg på veien mot noe stort.

– Vi skulle ha brukt de neste årene på å profilere sporten ytterligere, så hva fanden er det som skjer? Nå har vi ikke lenger et kvinnelandslag.

