Dårlig norsk start i G17-kvalifiseringen

– Et surt tap i en kamp der vi totalt sett var bedre enn Hellas. Det er skuffende å sitte igjen med null poeng etter en kamp vi burde ha avgjort, men vi kom ikke opp på vårt beste nivå i dag, sa landslagstrener Gunnar Halle til fotball.no.

Konatantinos Thymianis scoret kampens eneste mål i første omgang.

– Vi kom greit i gang. Vi var litt slurvete i pasningsspillet, men hadde god kontroll på kampen. Baklengsmålet kom etter at det som skulle være et tilbakespill til keeper endte over linja. Hellas slo corneren mot bakre stolpe, vi mistet markeringen og de scoret, sa Halle.

– Vi hadde flere gode sjanser selv og var blant annet alene med keeper. I annen omgang la Hellas seg lavere og gjorde det vanskelig for oss, men vi skapte likevel en del og hadde to kjempesjanser som vi burde scoret på.

Norge fikk ballen i mål ti minutter før slutt, men målet ble annullert. Halle synes avgjørelsen så tvilsom ut.

De to beste i hver gruppe og fire av 13 treere går videre til eliterunden til våren. Norge må trolig slå vertslaget Serbia lørdag for å komme dit.

– Serbia er nok hakket bedre enn Hellas, men vi har absolutt sjansen til å slå dem, sa Halle.

Siste motstander i kvalifiseringen er Gibraltar neste tirsdag.

