Brasils OL-sjef siktet for korrupsjon

Brasilianske påtalemyndigheter kunngjorde siktelsene onsdag. Nuzman er fra før suspendert fra sine verv i Den internasjonale olympiske komité (IOC), og han bekreftet i forrige uke at han har trukket seg som leder av Brasils olympiske komité.

Nuzman ble arrestert 5. oktober og har siden vært fengslet i påvente av en eventuell siktelse og rettsprosess.

Anklagerne i Brasil har også tatt ut siktelser mot Nuzmans «høyre hånd», Leonardo Gryner.

Bakgrunnen for siktelsene er at Nuzman og hans medsammensvorne betalte 16 millioner kroner til Papa Massata Diack for å sikre seg stemmer i kampen om å få arrangere sommer-OL i 2016.

Diacks far, Lamine Diack, var et mektig IOC-medlem fra Senegal som angivelig skal ha hatt kontroll over mange av stemmene fra det afrikanske kontinentet.

Nuzman benekter å ha gjort noe galt i saken.

