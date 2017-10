Avis: Zlatan trener med lagkameratene i United

NTB Sport

Den britiske storavisens kilder opplyser at Zlatan har tatt del i United-treningene i en uke. Han har ikke spilt fotballkamp siden han ble stygt kneskadd i europaligaen mot Anderlecht 20. april.

United-manager José Mourinho har uttalt at han ikke regner med å ha svensken tilbake før i januar. Men de anonyme rapportene fra treningsfeltet antyder at Ibrahimovic er oppe på 90 prosent av full kapasitet.

The Suns kilder sier at det tar noen uker før Zlatan er tilbake i full fysisk kontakt, men at han kan skyte, sentre og løpe uhindret. Han jobber angivelig også med kondisjonstrening hver dag.

Stjernespissen har ikke hatt noen tilbakeslag under rehabiliteringsprosessen, og selv har han hevdet at han kommer tilbake sterkere enn noen gang.

– Jeg føler meg bra. Jeg har trent hver eneste dag siden operasjonen, så jeg har ikke hatt ferie. Jeg konsentrerer meg om å nå målet, og jeg kommer til å gjøre alt for å nå det, sa han til nyhetsbyrået AFP for en måned siden.

(©NTB)