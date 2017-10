Tre av fem proffboksere uten motstander før Brækhus-kampen

NTB Sport

Det får NTB bekreftet.

Cecilia Brækhus setter alle sine tittelbelter på spill lørdag, men er ventet å ha få problemer med å vinne mot svenske Mikaela Laurén i Oslofjord Convention Center.

Billettsalget til kampen har gått tregt, men forkampene før Cecilia Brækhus går i ringen har blitt omtalt som de beste siden proffboksing var tilbake på norsk jord.

Nå kan det hende publikum, som har betalt mellom 600 og 5000 kroner for å følge stevnet ringside, ikke får se noen av de to hjemmehåpene fra Vestfold.

Srour x 0?

Brødrene Hadi og Ali Srour står begge uten motstander når det kun er tre dager til stevnet. Det samme gjelder Kent Erik Bådstad. Deres motstandere skal enten ha blitt syke eller skadd.

Hadi Srour, som har bokset under proffstevnene i Oslo og i Bergen, og som har blitt trukket fram som en som kan ta over arven etter Brækhus, går nå hardt ut mot Brækhus-selskapet First Lady Promotions.

– Jeg synes hele selskapet er useriøst og uryddig, sier han til NTB og stiller videre spørsmålstegn ved hvorfor det ikke var lagt opp til reservemotstandere for de ulike proffbokserne dersom deres motstandere ikke kunne stille på kort varsel.

– First Lady Promotions bryr seg om én ting og det er Cecilia Brækhus, fyrer han.

Underlagt strenge antidopingregler

Morten Andreassen, daglig leder i First Lady Promotions, sier det hele er mer komplekst enn bare å ha en erstatter klar.

Boksere må gjennom mye testing for å klareres til kamp. Det er ikke gjort over natten, ifølge Andreassen.

– Det stemmer at tre proffboksere står uten kamp, og det jobbes på høygir med å finne erstattere. Det er ikke lett ettersom vi jobber med Antidoping Norge som kanskje har verdens strengeste regime. De jobber sammen med oss med å legge grunnlaget for det som gjorde at proffboksing ble tillat i Norge. For oss er det en soleklar samarbeidspartner og det har vært en forutsetning fra dag én at vi har lagt lista der den er høyest, forteller han til NTB.

Han sier de har fått nei på flere aktuelle motstandere de har søkt om nylig.

– Det har dessverre noen triste konsekvenser og kan medføre at flere mister sine kamper.

– Er det vanlig å ha backupmotstandere klare dersom det oppstår skader?

– Dette har også en økonomisk side og testing av en utøver kan koste opp mot 100.000 kroner. Ti backupmotstandere kan da i verste fall utgjøre en kostnad på mellom én og halvannen million kroner, forteller han og sier sannsynligheten for at Hadi Srour, Ali Srour og Kent Erik Bådstad har motstander lørdag blir mindre og mindre.

– Sannsynligheten blir mindre for hver time som går, men vi jobber iherdig, sier han og legger til at han forstår boksernes frustrasjon godt.

Han vil imidlertid ikke være med på at man i First Lady Promotion kun bryr seg om Cecilia Brækhus.

– Det er jeg helt uenig i. Vi er ikke mer opptatt av Brækhus enn noen andre, det vi er opptatt av er å leve opp til de strenge sikkerhetsbestemmelsene og de er vi ikke villig til å gå akkord med.

Ytterligere en amatørkamp under lørdagens stevne må trolig også avlyses. Dermed er antall kamper halvert.

