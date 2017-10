Tøff trekning for Sverige i VM-omspillet

NTB Sport

Det ble klart da trekningen i FIFA-regi ble gjort i Zürich tirsdag. Svenskene åpner med hjemmekamp før returen går i Italia noen dager senere.

– Det blir to tøffe kamper, men det ville det han blitt uansett motstander. Jeg er fornøyd. Nå vet vi hvem vi møter, og vi kan starte jobben, sa Sveriges trener Janne Andersson til Sky Sports.

Også Danmark skal spille på hjemmebane først mot Irland. Det samme gjelder Nord-Irland, som tok seg videre til omspillet fra Norges gruppe. Nordirene møter Sveits. I den siste kampen skal Kroatia opp mot Hellas.

Hardt

Åge Hareide ønsket seg Irland i forkant og fikk ønsket sitt oppfylt.

– Dette blir en hard kamp, og det blir hyggelig å treffe min gamle lagkamerat (Irlands trener Martin O'Neill) igjen. Vi må innstille oss på at det blir kamp mot Irland og samtidig stole på oss selv. Hvis vi spiller opp mot vårt maksnivå, så har vi gode muligheter, sa Hareide ifølge Facebook-siden til Danmarks fotballforbund.

Hareide mener det blir spesielt viktig å jobbe fram et konsept som kan brukes både på hjemme- og bortebane.

– I Parken må vi jobbe hardt for å bryte dem ned. Vi skal vise publikum at vi ofrer oss i taklinger og løp, og at vi angriper med alt vi har. Da kommer vi til å få et godt utgangspunkt foran returoppgjøret i Irland, mener Hareide.

Tett

Danmark kunne også ha trukket Sverige, Nord-Irland eller Hellas, men den spanske fotballegenden Fernando Hierro trakk altså Irland opp av hatten.

Irland har hatt Martin O'Neill som trener siden november 2013. Irland deltok i sitt siste VM i 2002.

– Når man er useedet blir det alltid tøffe kamper. Jeg kjenner Åge Hareide fordi vi har spilt på lag sammen. Det kommer til å bli interessante kamper, sa O'Neill til Irlands Twitter-konto.

– Vi vant våre to siste kvalifiseringskamper. Det må vi bygge videre på.

(©NTB)