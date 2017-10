Real Madrid-stjerne anklages for skattesvik

NTB Sport

Skattemyndighetene hevder fotballstjernen har unnlatt å betale skatt av inntekter han har hatt på videresalg av egne bilderettigheter. Marcelo anklages for å ha gjemt pengene unna i et nettverk av selskaper utenfor Spanias grenser.

Ifølge rettsdokumenter skal Real-profilen i 2013 ha tjent 1.168.764 euro, tilsvarende godt over ti millioner kroner, på salg av bilderettigheter. Disse pengene skal ha blitt overført til et selskap i Uruguay, men skulle ha vært innrapportert til skattemyndighetene i Spania.

Brasilianeren er den siste i rekken av fotballstjerner som anklages for skattesvik.

Cristiano Ronaldo møtte i juli i retten for å svare for lignende anklager, og Barcelona-duoen Lionel Messi og Javier Mascherano er begge ilagt betingede fengselsstraffer for samme type forhold.

Messis straff ble riktignok anket og senere omgjort til en klekkelig bot.

