Politiet gir sykkel-VM en hjelpende hånd, dropper mye av millionkrav

Politiet vurderer det nemlig som usannsynlig å få tilbake hele kravet på 13,4 millioner kroner fra VM-arrangøren, skriver Bergens Tidende. Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner.

– Selv om vi mener at vi har rett på disse pengene, så vil vi anbefale for Politidirektoratet (POD) at vi frafaller størstedelen av kravet, sier Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, til avisen.

Totalt hadde politiet utgifter på 36,2 millioner under sykkel-VM. Av denne summen skulle VM-arrangøren etter planen betale en egenandel på 13,4 millioner.

Andelen som uansett ikke frafalles, er 3,2 millioner kroner som sykkel-VM fikk overført over statsbudsjettet i 2014. POD og Vest politidistrikt skal nå diskutere saken.

– Politidirektoratet kan ikke ettergi et krav uten videre. Dette må vi se nærmere på i dialog med Vest politidistrikt, kommenterer Trude Beate Sveen, seksjonsleder i avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i POD.

