Kamaras klubb på flyttefot

Bakgrunnen for at flytteplanene lanseres er bekymringer rundt størrelsen på klubbens nåværende hjemmearena i Columbus.

I en uttalelse heter det at klubben vurderer en rekke tiltak for å være best mulig rustet for framtida. Ett alternativ er å bli værende i Columbus og bygge en ny arena der. Et annet er å flytte hele merkevaren til Austin.

Byen i delstaten Texas beskrives som det største byområdet i Nord-Amerika som ikke kan skilte med et lag i en av de store proffligaene.

Crews styreformann Anthony Precourt sier den potensielle flyttingen kommer som et resultat av at klubbens "nåværende kurs ikke er bærekraftig".

Ola Kamara og hans lagkamerater spiller i øyeblikket sine hjemmekamper på en arena med plass til 20.000 tilskuere. Flere av de øvrige MLS-lagene har de siste sesongene kunne skilte med tilskuertall på over 30.000, hvilket betyr at Crew nå må ta grep for å henge med på utviklingen.

MLS-sjef Don Garber opplyser at Crew kan få tillatelse til å flytte til Austin dersom klubben finner en passende arena å spille sine kamper på.

Ola Kamara & co. ligger på femteplass i Eastern Conference i Major League Soccer. Grunnserien avsluttes kommende helg, og plassen i sluttspillet er for lengst sikret.

