Jarstein må trå til i europaligaen

Jarstein er trener Pal Dardais førstevalg, men han har fått nøye seg med hjemlige kamper denne sesongen. I europaligaen har Kraft fått ansvaret, og Jarstein har fått hvile seg hjemme i Berlin mens de andre har reist til bortekamper i utlandet.

Slik blir det ikke denne gang. Krafts forfall gjør at Jarstein vokter målet mot Zorja Lugansk i Lviv.

Det er en viktig kamp for Hertha, som har bare ett poeng fra de to første kampene i gruppespillet. Et godt resultat i Ukraina kan få laget på sporet igjen i kampen om avansement.

