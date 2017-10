Froome fester blikket på Alpe d'Huez

NTB Sport

Sammen med en rekke andre sykkelprofiler var Froome ringside da Tour de France-sjef Christian Prudhomme presenterte neste års løype i Paris tirsdag. Med seg hjem hadde briten ikke utelukkende gode nyheter.

Både løypa og formatet på 2018-utgaven av verdens største sykkelritt av en karakter som ikke nødvendigvis favoriserer Froome. Etappeoversikten mangler en lang og tøff tempoetappe, der Froome de siste årene har tatt mye tid på sine argeste rivaler.

Sky-stjernen har vunnet Tour de France de fire siste årene.

– Løypa er forskjellig hvert år og er vanskelig hvert år, sa Froome etter at presentasjonen var over.

25 fjell

Etter åtte relativt flate etapper innledningsvis i 2018-utgaven av Tour de France, skifter løypa fullstendig karakter på den niende. Da skal Froome og hans rivaler ut på en rekke av brosteinspartiene som benyttes i sykkelklassikeren Paris-Roubaix.

– Det blir en voldsom utfordring. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å sykle Paris-Roubaix neste år, men må vel vurdere det på nytt nå, spøkte Froome,

Etter den påfølgende hviledagen starter klatringene for alvor. 25 fjellbestigninger venter rytterne, 11 av dem i Alpene, fire i Massif Central og ti i Pyreneene.

Den mytiske klatringen opp til Alpe d'Huez inngår i menyen.

– Jeg liker godt utseendet på Alpe d'Huez-etappen. For meg er det dronningetappen i neste års Tour, sa Froome.

Kun åtte ryttere

For den britiske spurtstjernen Mark Cavendish er utgangspunktet et litt annet. Han fortsetter jakten på å bli den syklisten i historien med flest etappeseirer i Tour de France. Den belgiske legenden Eddy Merckx står med 34, Cavendish har i øyeblikket 30.

– Det kommer mange sjanser for spurterne i starten, men den andre bolken med spurtetapper er jeg mer usikker på. Jeg er ikke sikker på at jeg kommer så langt, sa Cavendish tirsdag.

Med til historien hører det for øvrig at lagene kun kan stille med åtte ryttere i neste års Tour. Det betyr at sammenlagtfavoritt Chris Froome vil ha én mann mindre til å hjelpe seg i kampen for seier nummer fem.

