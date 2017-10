England vant straffedrama

NTB Sport

Straffesparkkonkurranser har ridd engelske landslag som en mare i mange år, men G17-laget lot seg ikke prege og sendte alle fem forsøk i mål etter 0-0-kampen foran 53.302 tilskuere i Kolkata.

De engelske spillerne dominerte selve kampen, men slet med å få ballen i nettet før de fikk skyte fritt fra 11 meters holde.

Anderson reddet Hinata Kidas skudd på stillingen 3-2 og scoret deretter selv. Det femte og avgjørende straffesparket ble satt inn av Nya Kirby, og England er klar for kvartfinale mot USA.

Straffespark avgjorde også for Spania, som vendte til 2-1-seier over Frankrike. Abel Ruiz ble matchvinner fra 11-metersmerket på overtid etter at José Lara ble felt av Oumar Solet.

To tidlige scoringer avgjorde da Iran slo Mexico 2-1. Det iranske laget imponerte stort i gruppespillet med tre strake seirer og 10-1 i målscore. Blant annet ble Tyskland slått 4-0.

Mohammad Sharifi (straffe) og Allahyar Sayyad scoret i de første 11 minuttene tirsdag, og Mexico greide ikke mer enn et reduseringsmål.

Mali utklasset Irak og vant 5-1 i den siste cupkampen onsdag. Lassana N'Diaye scoret to ganger og har fire på de to siste kampene.

Tyskland og USA tok seg til kvartfinale allerede mandag, mens de to siste kampene i åttedelsfinalen spilles onsdag.

