Dansk cupkamp må spilles om igjen

Kampen endte 3-3 etter ekstraomganger, før superligalaget Silkeborg vant straffesparkkonkurransen 4-3 og jublet for avansement mot laget fra nivå tre.

Imidlertid la HIF inn protest fordi dommer Peter Munch Larsen hadde benyttet den nye "ABBA"-løsningen for straffespark, som i år er testet i flere nasjonale og internasjonale turneringer. Det innebærer at det ene laget tar ett straffespark, det andre to på rad, og at lagene deretter bytter på å skyte to ganger hver.

I den danske cupen sier reglene at straffesparkkonkurranser skal avvikles på den tradisjonelle måten, som betyr at lagene skyter annenhver gang.

– Feil avvikling av straffesparkkonkurransen fikk direkte innvirkning på kampens resultat, konkluderer disiplinærutvalget i Danmarks fotballforbund i sin avgjørelse.

Silkeborg har sju dagers frist til å anke avgjørelsen om at kampen skal spilles om igjen, og vurderer å gjøre det.

– Avgjørelsen er overraskende, for vi er uenige i at måten straffesparkkonkurransen ble avviklet påvirket utfallet. Det var likt for begge lag, sier Silkeborg-direktør Kent Madsen til bold.dk.

Vinneren av cupkampen skal etter planen møte Lyngby i åttedelsfinale neste uke.

