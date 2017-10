City surfer videre på medgangsbølgen

NTB Sport

Tirsdagens trepoenger betyr at City har opparbeidet seg tre poengs luke til nærmeste forfølger på tabelltoppen i gruppe F. Mannskapet til Pep Guardiola er dermed på god vei mot utslagsrundene på senvinteren.

- Napoli er et strålende lag, så jeg forventet at de skulle bli sterke etter pause. Vi gjorde alt i alt en OK kamp, men de var gode og gjorde det svært vanskelig for oss, oppsummerte City-manager Pep Guardiola etter kampen.

- I dag slo vi et strålende fotballag, og det måtte en kjempeprestasjon til for å klare det, tilføyde han.

Tirsdag la to scoringer det første kvarteret grunnlaget for det som ble en meget overbevisende seier. Napoli-spillerne kom til Manchester som serieledere i den italienske toppserien, men ble sendt poengløse hjem.

Storklubben måtte i tillegg finne seg i å bli passert på tabellen av Sjakhtar Donetsk. Ukrainerne fikk med seg tre poeng (2-1-seier) fra bortemøtet med Feyenoord.

Sterling-form

Raheem Sterling har vist stjerneform for City den siste tiden. Midtbanespilleren både scoret og assisterte mål da Stoke ble slått i ligaen lørdag. Tirsdag brukte han kun ni minutter på å bokføre en ny fulltreffer.

Napoli-keeper Pepe Reina måtte gi retur på et skudd fra City-back Kyle Walker, og fra ti meter fikk Sterling en enkel jobb med å trille ballen i det åpne målet.

Brasilianske Gabriel Jesus scoret to ganger mot Stoke lørdag, og gikk heller ikke målløs av banen mot Napoli. Snaue kvarteret var spilt da måltyven knapt kunne unngå å score etter å ha fått ballen servert på sølvfat av Kevin De Bruyne. Belgierens innlegg var utsøkt.

Like etterpå kun samme De Bruyne ha økt til 3-0, men det harde skuddet traff undersiden av tverrliggeren. Ballen spratt så ned på streken og ut i feltet. Ufortjent ville det så visst ikke vært med flere scoringer til hjemmelaget før pause.

Også målscorer Jesus burde ha pyntet ytterligere på resultatet.

I flytsonen

Napoli fortjene samtidig heller ikke å gå tomhendte i garderoben. Åtte minutter før hvilen fikk belgiske Dries Mertens sjansen på straffespark etter at Kyle Walker hadde revet Raul Albiol i bakken i feltet.

City-keeper Ederson, som ble hentet til klubben i sommer, viste imidlertid sin klasse og avverget forsøket fra Mertens. Uten scoring i den situasjonen ble oppgaven i Manchester for vanskelig for Napoli.

I annen omgang fikk Napoli enda en sjanse fra krittmerket da Fernandinho la venstreback Faouzi Ghoulam i bakken. 20 år gamle Amadou Diawara scoret sikkert og skapte ny spenning, men det ble bare et trøstemål.

Klubben som topper Premier League etter åtte serieomganger er så avgjort i flytsonen om dagen.

I oppgjøret mellom Feyenoord og Sjakhtar i Nederland tok hjemmelaget ledelsen etter bare åtte minutter ved høyrevingen Steven Berghuis. Sjakhtars utligning var signert brasilianske Bernard, og i annen omgang ble samme mann matchvinner.

(©NTB)