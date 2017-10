– Gode muligheter for de norske i 2018-Touren

NTB Sport

Tour de France-arrangøren presenterte tirsdag en 2018-utgave som gir de norske rytterne gode sjanser for suksess, samtidig som det kan bli svært tøft for Chris Froome å forsvare tittelen.

– De har vært usedvanlig kreative. De har laget en flott og spektakulær løype, som er noe av det morsomste jeg har sett de årene jeg har vært med, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad til NTB.

Han ramser blant annet opp kjente steder og fjell, som Alpe d'Huez og knallharde fjelletapper som høydepunkter. På 17. etappe (femte siste) skal rytterne avslutte på Col de Portet på 2215 meters høyde, det høyeste punktet noensinne i Tour de France-ruta.

– Fjelletappene er vesentlig hardere enn i fjor, etter min mening. Så har de lagt inn to korte fjelletapper, og de blir intense. Det vil bli kjørt beinhardt fra start, en på drøye 100 kilometer og en på 65 kilometer, sier Kaggestad, som legger til at han tror det vil bli vanskelig for mange å komme til mål innenfor maksimaltiden her.

– Nok av muligheter

– Hva tror du om norske muligheter?

– Det kommer an på om de er godt nok trent. Hvis du tar Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er det vel ti muligheter de har, hvis de kommer seg over fjellene og får være med i finalen. Begge er vinnerkandidater til brosteinsetappen. Det er nok av muligheter, sier han.

Kaggestad, som i mange år har formidlet Tour de France-dramatikken til norske seere, er storfornøyd med tanke på TV-sendingene.

– Det blir helt ellevilt. De har plukket ut noen av de vakreste partiene av Frankrike, og noen av de mest kjente historiske og kulturelle byene og stedene. Og naturen i alpene og Pyreneene. I tillegg blir det dramatikk, så dette blir topp TV-underholdning, jeg kan ikke skjønne annet, sier Kaggestad og legger til:

– Jeg blir veldig oppglødd av å se den løypa.

Tøft for Froome

Neste års ritt, som starter på øya Noirmoutier på den franske vestkysten, inneholder ingen flat, individuell tempo der Chris Froome ofte har nøytralisert sine argeste konkurrenter.

Mot slutten av Touren blir det særlig tøft med seks fjelletapper og fire andre kuperte etapper før selve avslutningen opp Champs-Élysées i Paris.

Froome vil også ha én hjelperytter mindre å stole på i 2018, da lagene reduseres fra ni til åtte syklister.

Det franske storrittet arrangeres fra 7. til 29. juli neste år.

