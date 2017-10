Åbråten ferdig som Raw Air-direktør

NTB Sport

Dermed forsvinner Arne Åbråten ut av Raw Air-ledelsen etter kun ett år som direktør.

Hadelendingen ble tidlig ansiktet utad da norsk hoppsport igjen kom på kartet med en hoppturnering.

– Uten Arnes deltakelse fra fødsel til gjennomføring det første året, er det helt åpenbart at Raw Air ikke ville blitt hva det var sist vinter, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Nylig uttalte den første sammenlagtvinneren, østerrikeren Stefan Kraft, at han håper Raw Air blir et permanent høydepunkt hver eneste sesong.

– Mange har gjort mye for at det skal bli slik, et årlig høydepunkt, men jeg er ganske sikker på at dette ikke ville blitt resultatet om ikke Arne Åbråten hadde styrt skuta det første året, fortsetter hoppsjefen.

Ikke lenger behov

Åbråten, som har fått mye ros både eksternt og internt etter å ha loset Raw Air i havn til tross for store værutfordringer, var leid inn som ekstern ressurs, mens man heretter skal avvikle Raw Air med sentrale krefter i Norges Skiforbund.

– Skiforbundets arrangementssjef, Terje Lund, har overtatt lederansvaret basert på de erfaringene vi gjorde etter tidenes første Raw Air. Turneringen er nå mer etablert, og den første gangen du iverksetter noe er det atskillig større behov for flere ressurser for å få ting opp å gå, enn når basisen er lagt og det er høstet erfaringer, sier Bente-Lill Romøren, leder av hoppkomiteen i NSF.

– Arne gjorde en veldig bra jobb for å ting til å fungere under Raw Air, men var ansatt i en prosjektstilling for første gjennomføring, som er vanlig for denne type stillinger i Skiforbundet. Prosjektene utvikler seg over tid. Arne var veldig viktig i etableringsfasen og hadde en viktig rolle for å få ting til å fungere, fortsetter Romøren.

Mer lokalt ansvar

Hun forklarer noe av endringen, som har vakt oppsikt i deler av Hopp-Norge, med at de fire lokale arrangørene får et større ansvar under år to av Raw Air.

– Nå har arrangørene fått og ønsket å ta større del av ansvaret og risikoen for gjennomføringen. Det er veldig bra. Arrangementsavdelingen er tettere på det operative leddet, og det blir litt tydeligere linjer for arrangørene i de fire bakkene, sier lederen av hoppkomiteen.

Åbråten, som fortsetter som nestleder i hoppkomiteen, var for øvrig ikke til stede da Raw Air og de fire delarrangørene nylig ble kåret til årets TV-sendte skirenn.

