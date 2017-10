Turner i Gibsons fotspor

NTB Sport

På 29-årsdagen for den mest sagnomsuste kampavsluttende homerun i baseballhistorien kopierte gjorde Turner som Gibson i 1988 og sendte Dodgers-tilhengerne til himmels.

Hans 3-poengs homerun i 9. omgang ga Dodgers 4-1-seier over tittelforsvarer Chicago Cubs. 29 år tidligere kom Gibson på samme stadion inn for å slå i 9. omgang av første finalekamp mot Oakland As selv om han hadde skader i begge bein og knapt kunne løpe. Han vendte 3-4 til 5-4 med ett slag og jublet vilt mens han haltet rundt basene.

– Da var jeg fire år. Ett av mine tidligste minner var at jeg så det på TV hjemme hos min bestemor. Ja, det føles ganske kult å ha kopiert «Gibby», sa Turner, som måtte forklare hvordan han ikke også kopierte heltens ikoniske feiring.

– Jeg tenkte på det, men det får vente til finalen, sa han.

Dodgers mangler to seirer på å komme dit for første gang siden triumfen i 1988, men laget har kneblet Cubs-angrepet i de to første semifinalekampene. Særlig har lagets avløsere dominert.

Cubs-manager Joe Maddon valgte på sin side å spare sin beste avløser Wade Davis i 9. omgang og brukte i stedet John Lackey, som normalt er starter. Det straffet seg.

I den andre semifinalen leder Houston Astros 2-0 over New York Yankees etter et Carlos Correas kampavsluttende treff i 9. omgang av 2-1-seieren lørdag.

