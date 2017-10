Johaug har tatt fullstendig treningspause

NTB Sport

Det bekreftet langrennsstjernen overfor NTB i forbindelse med et sponsorarrangement mandag. Den siste tiden har 29-åringen blant annet vært i Florida, der hun fulgte kjæresten Nils Jakob Hoff under VM i roing.

– Det var veldig godt å komme seg litt bort, få roet hodet og gjøre andre ting, sier Johaug.

På spørsmål fra NTB om hvor mye hun har trent den siste tiden, svarer Dalsbygda-jenta:

– Jeg har ikke trent så mye, for å være ærlig. Jeg har tatt det med ro. Jeg trenger å finne igjen meg selv, så skal jeg være klar igjen etter jul.

Skal tilbake

Johaug fikk i august beskjed fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) om at dopingutestengelsen forlenges til 18 måneder. Domsutvalget i Norges idrettsforbund kom til at 13 måneder var passende straff, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke.

Forlengelsen av straffen betyr at kommende vinters OL i Pyeongchang går fløyten for en av Norges fremste langrennsprofiler. Johaug er først konkurranseklar 17. april 2018.

29-åringen kunne ha anket CAS-dommen til sveitsisk Høyesterett, men valgte å ikke forfølge den muligheten. Johaug har samtidig vært klar på at hun vil vende tilbake til langrennssporten når straffen er sonet. Det gjentok hun mandag.

– Jeg skal tilbake, men det er lenge til. Det er over et år til jeg skal konkurrere, og halvannet år til mesterskap, så jeg må slå meg til ro med at jeg har god tid.

Sliten

Dalsbygda-jenta vedkjenner at hun trengte en pause etter den tøffe beskjeden fra CAS.

– Hodet var slitent av å se framover og hele tiden tenke positivt, sier Johaug, som velger å ikke se for langt inn i framtida.

– Nå blir det bare å ta det med ro framover og ta dag for dag. Det har vært tøft etter det som har skjedd, og det er først når du lander at du forstår hvor mye dette har kostet, sier hun.

Når hun gjenopptar full trening, er foreløpig et ubesvart spørsmål.

– Jeg tar det dag for dag, og starter opp igjen når hodet er klart for det. Totalbelastningen har vært stor over lang tid, og da sier både kropp og hode stopp til slutt, sier langrennsprofilen.

Hun er samtidig rørt av støtten hun har fått i prosessen som ligger bak henne.

– Det norske folk har vært enestående. Det setter jeg utrolig stor pris på, sier 29-åringen.

Johaug-manager Jørn Ernst sier på sin side Johaug skal forsøke å gjennomføre en normal sesongoppkjøring. Han bekrefter også at Pål Gunnar Mikkelsplass fortsetter som Dalsbygda-jentas personlige trener.

