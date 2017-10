NTB Sport

Det frustrerer naturlig nok landslagssjef Søren Randa-Holdt. Han ble for to måneder utpekt som midlertidig sjef for de danske kvinnene. Så langt har han kun hatt spillerne tilgjengelig på trening i en halv time.

For en måned uteble spillerne fra en samling foran en kamp mot Ungarn. Mandag gjentok situasjonen seg foran fredagens VM-kvalifiseringsmøte med Sverige. Årsaken er at Spillerforeningen og Danmarks fotballforbund (DBU) ikke har blitt enige om en ny landslagsavtale.

– Jeg hadde håpet at jeg skulle være fotballtrener og ikke sirkusartist. Jeg må bare sette meg selv i venteposisjon. Det har jeg blitt god til, sier landslagssjef Randa-Boldt.

DBU reagerer skarpt

Han håper han får selskap av spillerne i løpet av de kommende dagene.

– Jeg håper at spillerne kommer i morgen (tirsdag). Hvis de ikke gjør det, får vi juling av Sverige, sier Randa-Boldt.

I DBU-ledelsen er responsen på mandagens manglende fremmøte meget skarp.

– Det er dypt beklagelig og en meget problematisk situasjon når spillerne ikke møter på trening og forberedelsene til den viktige kampen mot Sverige, sier elitesjef Kim Hallberg.

– Vi møter et av de beste kvinnelandslagene i verden, og vi trenger alle de dagene og treningene vi kan få for å være best mulig forberedt. Men når spillerne sier de ikke møter til trening uten en ny avtale, har de samtidig valgt å ikke stille til kamp, tilføyer han.

Hallberg hevder partene er nærmere en ny avtale enn noen gang tidligere, men sier DBU ikke ønsker å forhandle så tett opp mot en viktig kamp i frykt for at det vil påvirke forberedelsene.

– Til den forrige VM-kvalifiseringskampen møtte spillerne opp først dagen i forveien, og det er sportslig uholdbart og uakseptabelt, sier elitesjefen.

Ga ikke beskjed

Landslagssjef Randa Boldt ergrer seg over at spillerne denne gangen ikke har gitt lyd fra seg.

– Jeg har ikke snakket med dem. Ingen har skrevet eller ringt til meg eller noe som helst. Det er litt merkelig, synes jeg. Det gjorde de tross alt sist. Jeg synes det er vanlig folkeskikk å melde avbud når man ikke kommer til noe, sier landslagssjefen.

Søndag ble det meldt at Spillerforeningen og DBU har brutt forhandlingene om en ny avtale for spillerne på U21-landslaget og kvinnelandslaget. De økonomiske betingelsene i landslagsavtalen skal ha vært ankepunktet, ifølge Spillerforeningen.

De danske landslagskvinnene streiket i begynnelsen av september, og treningskampen mot Nederland ble da avlyst. Den nevnte VM-kvalifiseringskampen mot Ungarn sto også i fare, men partene kom fram til en midlertidig enighet i tolvte time, slik at kampen kunne spilles.

Spillerforeningen opplyser mandag at den er i samtaler med UEFA og FIFA vedrørende spillernes fravær og hvilke konsekvenser dette kan få for de kommende kampene mot Sverige og Kroatia.

