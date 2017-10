City-stjerne vurderte aldri Arsenal-overgang

NTB Sport

Sterling ble satt i forbindelse med London-klubben på tampen av sommerens overgangsvindu. Midtbanespilleren skulle inngå i en byttehandel som sendte Arsenal-juvelen Alexis Sanchez motsatt vei.

Manchester City skal samtidig ha vært tydelige på at klubben ønsket seg en Sanchez-avtale som kun involverte penger. Chileneren endte uansett opp med å bli værende i Nord-London.

Mandag hevdet Sterling at han aldri på noe tidspunkt vurderte muligheten for å forlate sin nåværende arbeidsgiver. Den engelske landslagsspilleren har to og et halvt år igjen av sin nåværende avtale med klubben.

– Jeg signerte for fem år her. Jeg har to og et halvt år igjen, og jeg ser meg selv bli her i lang tid for å spille på et stort lag under en stor manager, sier den fotrappe midtbanespilleren.

Han avviser at han i sommer snakket med manager Guardiola om å forlate klubben.

– Jeg våknet en dag og så dem (spekulasjonene), og da bestemte jeg meg for ikke å tro på ett ord før jeg eventuelt hørte noe fra manageren. Da ville jeg i så fall tro på det, sier Sterling.

– Det var ingenting som bekymret meg, fordi Pep er en ærlig fyr, og han ville ha snakket med meg om det på forhånd, tilføyer han.

Sterling kom til City fra Liverpool i juli 2015.

(©NTB)