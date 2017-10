Rooney reddet Everton-poeng

NTB Sport

Laget fra kystbyen har vist seg som et sterkt hjemmelag denne sesongen og virket å gå mot seier da Anthony Knockaert satte inn 1-0 etter 82 minutter, men måtte til slutt nøye seg med det ene poenget.

– Jeg er utrolig skuffet. Først og fremst på grunn av timingen på scoringen føles det mer ut som et tap enn uavgjort, sa Brighton-manager Chris Hughton etter kampen, ifølge Sky Sports.

Straffescoring

Han fikk se sitt lag ta ledelsen da Pascal Gross var oppmerksom etter en blokkering og serverte franske Knockaert som ikke gjorde noen feil fra kloss hold.

Da kampuret nærmet seg 90 minutter fant imidlertid Brighton-kaptein Bruno ut at han ville stoppe Dominic Calvert-Lewis med albuen da unggutten prøvde å storme inn i feltet etter et frispark. Dommer Michael Oliver pekte på straffemerket og Wayne Rooney var sikkerheten selv fra elleve meter og utlignet til 1-1.

Før det hadde begge lag hatt forholdsvis store sjanser til å sette ballen i mål, men etter Brightons 1-0-scoring tok det virkelig fyr.

Koeman stolt av laget

Langt inne på overtiden fikk Everton både én og to muligheter inne i feltet til å ta med seg alle poengene, men en strålende Mathew Ryan i Brighton-målet sørget for at manager Chris Hughton fikk med seg ett poeng.

– Vi jobbet hardt og kjempet, men vi vet dette er en tøff liga. Jeg er stolt over laget og det de viste i dag i en virkelig vanskelig situasjon, sa Everton-manager Ronald Koeman etter kampslutt.

Resultatet gjør at Brighton ligger på 14.-plass med åtte poeng, mens Everton ligger på 16.-plass med like mange poeng, men dårligere målforskjell.

