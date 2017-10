Kristoffersen: – Godt forhold til norske medier

NTB Sport

– Ja, helt greit, svarer Kristoffersen på spørsmål fra NTB om han føler norske medier har behandlet han greit mens konflikten har pågått.

23-åringen har nylig kommet tilbake på landslaget etter sponsorkonflikten med Norges Skiforbund, en konflikt Kristoffersen-leiren sier de har lagt bak seg – og ønsker å prate minst mulig om. Nå er blikket rettet framover, mot sesongpremieren i Sölden. Og OL i Pyeongchang.

– Er du lei hele den greia som har vært?

– Ja. Jeg er ferdig med det, og det tror jeg de fleste andre også er, sier Kristoffersen.

Kristoffersen skrev ny utøverkontrakt i begynnelsen av juli, men utenomsportslige årsaker gjorde at han ikke fikk være en del av laget før i 1. oktober. Først da fikk han trene for fullt sammen med de øvrige herreløperne på landslaget.

Kristoffersen gikk i vår til sak mot Norges Skiforbund for å få kjøre med Red Bull som hjelm- og luesponsor i stedet for forbundets hovedsponsor Telenor. Partene er enige om at de fortsatt er uenige i prinsippsaken rundt Red Bull-avtalen, og de avventer rettssystemets videre behandling av saken.

Sportsjournalister

Mye har vært skrevet om den unge alpinstjernen mens konflikten har pågått. Noe leser han, noe ikke.

– Nei, jeg leser vel ikke mye om meg selv, det gjør jeg ikke. Det meste av det som står vet jeg jo på forhånd, men litt får jeg jo med, for jeg leser jo aviser jeg også, sier han og forteller at han ikke har fulgt så godt med mens det har stormet som verst.

– Har du lest noe om deg selv som du ikke kjenner deg igjen i?

– Ja, men det tror jeg de fleste har gjort. Men det er vanskelig å svare på, man får liksom ikke med seg alt.

Tross tøffe tak, virker det som Kristoffersen har et avslappet forhold til norske sportsjournalister, og deler ikke tidligere fotballproff John Arne Riise sitt syn på norske sportsjournalister som Riise omtaler som «useriøse drukkenbolter».

– Jeg har ikke det forholdet til det som han har. Noen har man et bedre forhold med enn andre, men sånn er det vel generelt i livet også. Men jeg har ikke noe problemer med journalister, sier han.

Alltid usikker på formen

23-åringen legger ikke skjul på at formen ikke er helt på topp.

– Hvis folk spør om jeg er klar, svarer jeg nei, men at jeg tror jeg kommer til å bli det, for det er noen dager igjen til sesongstart. Jeg skal stå noen dager til på ski før sesongen starter, men det er ikke dermed sagt at formen kommer til å være hundre prosent i toppslag i Sölden. Men det er fortsatt mulig å kjøre bra på ski i der, det er det.

– Hadde du vært tryggere på formen uten konflikten?

– Det er veldig vanskelig å vite. Jeg er like usikker i år som jeg var i fjor. Det er seks måneder siden sist verdenscuprenn. Jeg har jobbet for å bli bedre, de andre har jobbet for å bli bedre, så da dreier det seg egentlig om hvem som har blitt mest bedre. Og det er alltid like usikkert før hver sesong.

En erfaring rikere

Det er i overkant av to uker til han står på startstreken i Sölden, og 23-åringen er nervøs. Og spent.

– Spent er jeg alltid, det er jeg hvert år. I år er det litt ekstra spenning siden det er nye regler på storslalåm. Men jeg er like spent før hver sesong.

– Har konflikten gjort noe med deg?

– Det har nok endret meg litt på visse områder, det har det. Jeg har lært mye det siste året. Jeg er en erfaring i rikere, jeg skulle bare helst hatt den på en litt annen måte.

