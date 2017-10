Suárez berget Barcelona-poeng i toppkampen

NTB Sport

Resultatet betyr at Barcelona beholder luken på seks poeng til tabelltreer Atlético i La Liga. Real Madrid tok derimot innpå katalanerne med to poeng lørdag. Cristiano Ronaldo ble matchvinner da Real slo Getafe 2-1, noe som gjør at Real krympet Barcelonas luke til fem poeng.

Saúl sendte Atlético i føringen etter 21 minutters spill på eget gress i lørdagens kveldskamp i Spania. Atlético-spilleren curlet ballen i vinkelen på utsøkt vis, og vertene holdt Barcelona i sjakk til pause. Nevnte Suárez fikk en stor sjanse til å utligne fem minutter før hvilen, men en mesterlig blokkering av Stefan Savic gjorde at Atlético-keeper Jan Oblak kunne puste lettet ut.

Etter en knapp time sendte Barcelona-stjernen Lionel Messi en god avslutning mot mål på frispark, men Atlético kunne igjen puste lettet ut. Ballen suste i stolpen og ut.

Både Messi og Suárez fikk flere muligheter til å utligne, men hjemmelaget holdt unna helt til det kun gjensto åtte minutter av oppgjøret. Da dukket Suárez opp foran kassen og stanget inn utligningen for bortelaget. Sergi Roberto hadde et flott innlegg til uruguayaneren i forkant.

Atlético kastet innpå Fernando Torres i jakten på tre poeng på tampen, men verken vertene eller Messi og co. maktet å score flere mål. Suárez fikk nesten skotuppen på ballen like foran kassen på overtid, men rakk akkurat ikke fram. Heller ikke lagkamerat Messi fikk ballen i mål da han fikk muligheten mot Oblak. Sistnevnte fikk avslutningen på frispark rett i fanget.

Dermed endte det med poengdeling i den spanske hovedstaden, noe regjerende mester Real Madrid har mest grunn til å være fornøyd med.

