Søderlund delaktig i Saint-Étienne-snuoperasjon

Alexander Søderlund kom inn som innbytter for Saint-Étienne mot Metz. Den norske landslagsspissen entret banen i det 81. minutt, og fire minutter senere satte Cafú ballen i eget mål. På overtid serverte Søderlund Habib Maiga, som fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Fallou Diagné ga Metz ledelsen i første omgang, før Vincent Pajot utlignet i det 74. minutt.

Ole Selnæs var ubenyttet reserve for Saint-Étienne.

Saint-Étienne klatrer til tredjeplass på tabellen, to poeng bak Monaco på plassen foran. Metz er tabelljumbo med tre poeng etter ni serierunder.

Thomas Meunier ordnet tre poeng for serieleder Paris Saint-Germain med sine to scoringer mot Dijon tidligere lørdag. PSG vant 2-1.

Meunier sendte gjestene i føringen etter 70 minutter, men Dijon kom tilbake ved Benjamin Jeannot tre minutter før slutt. På overtid sikret imidlertid Meunier poengene for hovedstadslaget.

Neymar og Kylian Mbappé spilte begge oppgjøret for gjestene, men de to superstjernene måtte altså konstatere at det var backen Meunier som sto for målene denne gangen.

PSG topper Ligue 1 seks poeng foran Monaco etter ni kamper.

Øvrige resultater lørdag: Caen – Angers 0-2, Guingamp – Rennes 2-0, Lille – Troyes 2-2, Toulouse – Amiens 1-0.

