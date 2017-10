Lykkelig Heynckes-retur for Bayern

NTB Sport

Kingsley Coman, Thiago Alcántara, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich og et selvmål sørget for Bayern-jubel på eget gress i Bundesliga-kampen.

Jupp Heynckes har vært hovedtrener i klubben i tre perioder tidligere. Nå skal han snu trenden i et lag som – etter egen målestokk – har åpnet sesongen skuffende både i serien og mesterligaen. Carlo Ancelotti fikk nylig sparken i storklubben, men Heynckes håper å få laget på rett kjøl igjen. Nå har han fått noe å bygge videre på.

– Vi holdt strukturen bra og spilte ballen rundt på en god måte, men i vår situasjon skal vi ikke overvurdere en 5-0-seier. Det positive er at laget fortsatte å jakte flere mål på 2-0. Det er en god start, men vi har fortsatt mye jobb foran oss, sa Heynckes etter storseieren.

Bayern har 17 poeng etter åtte runder. Senere på kvelden kunne sørtyskerne også glede seg over Borussia Dortmunds 2-3-smell hjemme mot RB Leipzig. Det var serielederens første tap denne sesongen.

Dermed har Bayern kun to poeng opp til erkerivalen på tabelltoppen.

Pierre-Emerick Aubameyang ga Dortmund en pangstart da han ordnet 1-0 etter fire minutter. Vertene var ikke i føringen lenge, for seks minutter senere gjorde Marcel Sabitzer 1-1. Yussuf Poulsen sørget for at Leipzig gikk til pause med 2-1-ledelse.

To utvisninger

Vondt ble til verre for Dortmund da Sokratis Papastathopoulos tidlig i annen omgang felte Jean-Kévin Augustin og laget straffe. Dommeren ga i tillegg den greske stopperen marsjordre. Augustin gikk selv fram til ellevemetersmerket og plasserte ballen i nettet.

Leipzig var ikke lenge i overtall. Med tre minutters mellomrom pådro Stefan Ilsanker seg to gule kort. Dermed ble det spill ti mot ti i over en halvtime.

I det 64. minutt var det Dortmunds tur til å få straffe. Den tok Aubameyang vare på og reduserte til 2-3, men vertene kom aldri nærmere poeng lørdag.

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte begge hele kampen da Hertha Berlin tapte 0-2 mot Schalke. Leon Goretzka (straffespark) og Guido Burgstaller ble heltene for bortelaget.

Hertha fikk Genki Haraguchi utvist på stillingen 0-0. Hovedstadsklubben blir stående på ni poeng så langt, mens Schalke er oppe på 13.

Ned på kne

Før kampstart gikk Hertha-spillerne ned på kne i solidaritet med NFL-spillerne som har protestert mot det amerikanske politiets behandling av minoriteter. Den siste tiden har stadig flere utøvere og idretter sluttet seg til protestaksjonen som startet i NFL (amerikansk fotball).

Reaksjonen har vært sterke etter uttalelsene til USAs president Donald Trump om at spillere som protesterer under nasjonalsangen bør få sparken.

– Hertha Berlin står for toleranse og ansvarlighet. Vi står for et tolerant Berlin og et åpent samfunn i dag og for alltid, skrev Hertha på Twitter.

– Vi ønsker å stå opp mot rasisme, sa Skjelbred etter lørdagens tap.

Iver Fossum ble sittende på benken hele kampen da Hannover tapte 1-2 mot Frankfurt.

Øvrige resultater lørdag: Hoffenheim - Augsburg 2-2 og Mainz - Hamburg 3-2.

(©NTB)