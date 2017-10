Henriksen med målgivende for Hull

NTB Sport

Den norske landslagsspilleren fikk tillit fra start for Hull og serverte Nouha Dicko etter 29 minutter.

David Meyler gjorde oppgaven vanskeligere for Hull da han fikk sitt andre gule kort etter 57 minutter. Gjestene så ut til å ri av stormen, men seks minutter på overtid satte Nélson Oliveira inn utligningen for Norwich.

Adama Diomande satt på benken hele kampen for Hull, mens Alexander Tettey ikke var i troppen til Norwich, grunnet en skade i leggen som holder ham ute av spill i minst fire uker.

Stefan Johansen startet for Fulham, men ble byttet ut etter 71 minutter i 2-2-kampen mot Preston lørdag. Preston ledet 2-0 til pause, men Fulham kom tilbake. Det siste målet ble scoret på overtid av Denis Odoi.

Norsk-kosovaren Bersant Celina kom inn som innbytter etter 73 minutter for Ipswich, men klarte ikke forhindre at Sheffield United vant 1-0. Sheffield-laget har 24 poeng og er tabelltreer, to poeng bak serieleder Wolverhampton, som slo Aston Villa 2-0 lørdag.

Øvrige resultater lørdag: Barnsley – Middlesbrough 2-2, Bolton – Sheffield W. 2-1, Brentford – Millwall 1-0, Leeds – Reading 0-1, Sunderland – Queens Park Rangers 1-1.

