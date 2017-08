Norge får med ni ryttere til sykkel-VM i Bergen

Det lå an til et nervepirrende rankingdrama mellom Norge og Polen før tirsdagens VM-frist, men forrige ukes resultater gikk i norsk favør med god margin.

Til slutt måtte polakkene se seg slått med 353,25 poeng på rankingen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Vi visste at vi var nødt til å gjøre jobben selv, og i Arctic Race gjorde vi det vi måtte. EM-gullet til Alexander Kristoff var mer som en bonus, sier Kristiansen til NTB.

August Jensen og Kristoff tok hver sin etappeseier i Arctic Race of Norway. I tillegg sikret Jensen annenplassen i sammendraget, mens Kristoff ble firer. Slikt blir det poeng av.

Det er topp ti-nasjonene på UCI-rankingen som kan stille med fullt lag på mennenes fellesstart på VMs siste dag i Bergen. Det skjer søndag 24. september.

Framgang

Hadde Norge blitt skubbet ned til 11.-plassen, ville Kristiansen vært tvunget til å nøye seg med seks ryttere på startstreken. Han er glad for å få full kvote på hjemmebane.

– Det gir oss tre ekstra hjelperyttere og flere å spille på. Med tanke på sykkelmiljøet som har vokst fram i Norge, ville seks ryttere vært litt trangt. Ni gir oss mer spillerom og taktiske muligheter til å dytte det i vår retning underveis i rittet, sier landslagssjefen.

Det er annet år på rad at Norge stiller med ni syklister på VM-fellesstarten. Kristiansen minner om at det bare er tre år siden det norske herrelaget kun besto av tre mann.

– Det viser hvilken fenomenal jobb som er gjort. Et stort klapp på skuldra. Vi har stødig nærmest oss de beste nasjonene i toppen, sier han.

Skal skinne

Kristiansen erkjenner samtidig at norsk sykkelsport har en utfordring. Det er fortsatt litt tynt bak Kristoff og Edvald Boasson Hagen i den aller ypperste verdenseliten.

– Vi sliter med å komme voldsomt mye høyere på rankingen. Det er fremdeles slik at vi lener oss tungt på Alex og Edvald som de store poengplukkerne.

Landslagssjefen vil foreløpig ikke si så mye om det kommende laguttaket utover at Kristoff og Boasson Hagen er Norges soleklare frontduo.

– Vi har to sterke kort i Alex og Edvald. Alt vil bli lagt opp rundt de to for å få dem til å skinne i VM.

