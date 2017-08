Høitomt opp fra sisteplassen i kuske-VM

48-åringen fikk en opptur med en tredjeplass på mandagens første løp. Deretter ble han nummer sju, seks og fire på de tre neste løpene.

– Jeg kjørte bra med de minst betrodde hestene og mindre bra med de to som var mye spilt, sa Høitomt, ifølge Trav- og Galopp-Nytt.

Mika Forss fra Finland leder mesterskapet sammenlagt med 95 poeng. Mandag vant han tre av fire løp på Mohawk-banen i Campbellville.

Høitomt står på sin side med 44,5 poeng. Han er halvannet poeng foran belgiske Rik Depuydt på sisteplass.

Kuske-VM fortsetter tirsdag på Georgian Downs-banen i Innisfil. Mesterskapet består totalt av 22 løp og avsluttes fredag.

Vinneren stikker av med 25.000 dollar i prispenger. Det tilsvarer rundt 200.000 kroner.

For å hedre Ulf Thoresen ble kuske-VM for noen få år siden døpt om til The Ulf Thoresen Trophy. Thoresen, fortsatt ansett som historiens klart beste travkjører, vant hele fire VM-titler. Han døde allerede i 1992, bare 46 år gammel.

(©NTB)