Aftenbladet: RBK forhandler om å kjøpe Adegbenro

Ifølge avisen kom RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye til Stavanger mandag kveld.

Adegbenro er Vikings klart største salgsobjekt. Den nigerianske 21-åringen står med seks seriemål for rogalendingene, som ligger på sisteplass i Eliteserien.

Aftenbladet skriver at RBK er villig til å betale de 15 millionene kronene Viking forlanger, men mener å vite at Bursaspor fremdeles ligger best an i dragkampen om Adegbenro.

Tyrkerne kan tilby angriperen langt mer i lønn enn Rosenborg.

Trønderklubben sikret seg mandag Anders Trondsen fra Sarpsborg. Prislappen skal være så høy som 15 millioner kroner.

